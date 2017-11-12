Министр обороны Турции сообщил о приобретении у России комплексов С-400
12 ноября 2017, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
Сделка по приобретению Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 состоялась. Об этом заявил глава турецкого Минобороны.Нуреттин Джаникли в интервью агентству Anadolu рассказал, что в настоящее время комплексы приобретены, не уточнив деталей. По словам Джаникли, в будущем Анкара намерена обзавестись системами ПВО собственного производства. Их планируется разрабатывать совместно с франко-итальянским консорциумом Eurosam.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об интересе его страны к комплексу С-500. По словам Эрдогана, он обсуждал покупку С-500 со своим российским коллегой Владимиром Путиным.