Сторонники Саакашвили вышли на марш за импичмент Порошенко
12 ноября 2017, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве началось шествие, участники которого выступают за импичмент президента Украины. Акция организована бывшим одесским губернатором Михаилом Саакашвили.Как пишет RT, к маршу присоединились несколько сотен человек. Некоторые из них держат в руках флаги Украины и националистических организаций. В настоящее время колонны направляются к Майдану Незалежности.
Оппоненты президента Петра Порошенко настаивают на том, что закон об отрешении его от власти должен быть принят до конца текущего месяца. Если власти не выполнят данное требование, Саакашвили и его сторонники объявят главе государства «народный импичмент».
Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады собрались урезать полномочия Порошенко.