Сторонники Саакашвили вышли на марш за импичмент Порошенко

В Киеве началось шествие, участники которого выступают за импичмент президента Украины. Акция организована бывшим одесским губернатором Михаилом Саакашвили.

Как пишет RT , к маршу присоединились несколько сотен человек. Некоторые из них держат в руках флаги Украины и националистических организаций. В настоящее время колонны направляются к Майдану Незалежности.

Оппоненты президента Петра Порошенко настаивают на том, что закон об отрешении его от власти должен быть принят до конца текущего месяца. Если власти не выполнят данное требование, Саакашвили и его сторонники объявят главе государства «народный импичмент».

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады собрались урезать полномочия Порошенко.