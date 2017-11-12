На дне озера Ван в Турции нашли руины древнейшей крепости

Руины древнейшей крепости обнаружили на дне турецкого озера Ван. Предположительно, крепость построили три тысячи лет назад во времена древнего государства Урарту. Развалины находятся на глубине 10 метров.

Сооружение оказалось затопленным из-за того, что уровень воды в озере за последние столетия поднялся на 150 метров. Также там нашли каменную скульптуру льва.

Турецкие власти надеются, что данная находка привлечет любителей дайвинга и положительно скажется на туристическом секторе.

Ранее в Бахчисарайском районе Крыма, в районе села Вилино, найдены древние ворота в скифскую крепость, сообщил директор историко-археологического заповедника «Неаполь Скифский» Юрий ЗАЙЦЕВ.