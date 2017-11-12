Пушков прокомментировал заявление Трампа о желании подружиться с Ким Чен Ыном

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о желании подружиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп посетовал, что Ким Чен Ына назвал его "стариком", но предположил, что они все равно подружатся.

Северокорейский лидер в ответ на заявление Трампа на Генассамблее ООН о возможности полного уничтожения КНДР пообещал принять жесткие меры против США и назвал его "сумасшедшим американским стариком", которого нужно "укротить огнем".

По мнению Пушкова, дружба между Трампом и Ким Чен Ыном невозможна, высказывание Трампа - "чистый троллинг".

"Зачем Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав "старым". Я же никогда не называю его "маленьким и толстым". Что поделаешь, я так стараюсь быть его другом - быть может, когда-нибудь это и случится", - написал Трамп в Twitter.

"Я ведь так стараюсь подружиться с ним!" Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне - чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба", - прокомментировал российский сенатор.