Турчинов узнал о планах России «перекрасить» своих солдат под миротворцев ООН

Россия стягивает к границам с Украиной войска, которые она собирается «перекрасить» под миротворцев ООН. С таким заявлением выступил Александр Турчинов.

В интервью «Украинской правде» глава Совнацбеза страны отметил, что российским планам сбыться не суждено. При этом каких-либо доказательств, подтверждающих его слова о военных приготовлениях РФ, Турчинов не привел.

Переговоры, посвященные вводу в зону конфликта в Донбассе миротворческой миссии ООН, ведутся в настоящее время. В пятницу глава украинского МИД Павел Климкин сообщил, что работа над текстом соответствующей резолюции, которую Киев готовит совместно с рядом других государств, вошла в завершающую стадию.