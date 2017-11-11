Власти ЛНР нашли в республике золотую жилу

Власти Луганской народной республики объявили о планах по добыче золота на территории самопровозглашенного государства.

Залежи драгоценного металла были обнаружены возле села Бобриково Антрацитовского района. По словам главы ЛНР Игоря Плотницкого, разработка «золотой шахты» изначально планировалось в текущем году, однако из-за финансовых проблем реализацию проекта отложили на 2018-й. Плотницкий выразил надежду на то, что добыча золота будет приносить стабильную прибыль, передает Луганскинформцентр.

Ранее сообщалось, что спецслужбы ЛНР заметили у границы с Россией разведывательные подразделения Североатлантического альянса.