Доисторическую акулу с тремястами зубами поймали в Португалии
11 ноября 2017, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Португалии поймали доисторический вид акулы. У рыбы триста зубов, ее длина составляет полтора метра. Движения хищника напоминают змеиные.Как сообщает Sputnik, речь идет о плащеносной акуле, которая появилась в Атлантическом океане около 80 млн лет назад.
В настоящее время плащеносные акулы мало исследованы. Эти рыбы обитают на большой глубине, поэтому выловить их крайне трудно.
Ранее сообщалось, что на берег в американском городе Сан-Франциско в течение нескольких месяцев выбросились около тысячи тройнозубых акул. Изучившие погибших хищников специалисты пришли к выводу, что в мозг акул проник паразит.