Доисторическую акулу с тремястами зубами поймали в Португалии

В Португалии поймали доисторический вид акулы. У рыбы триста зубов, ее длина составляет полтора метра. Движения хищника напоминают змеиные.

Как сообщает Sputnik , речь идет о плащеносной акуле, которая появилась в Атлантическом океане около 80 млн лет назад.

В настоящее время плащеносные акулы мало исследованы. Эти рыбы обитают на большой глубине, поэтому выловить их крайне трудно.

Ранее сообщалось, что на берег в американском городе Сан-Франциско в течение нескольких месяцев выбросились около тысячи тройнозубых акул. Изучившие погибших хищников специалисты пришли к выводу, что в мозг акул проник паразит.