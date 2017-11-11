//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//В мире 13+

КНДР докладывала Путину о готовности нанести ядерный удар по США

11 ноября 2017, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

КНДР докладывала Путину о готовности нанести ядерный удар по США
фото: globallookpress.com

Северная Корея некоторое время назад была готова нанести ядерный удар по Соединенным Штатам. Об этом узнали СМИ.

МИД Северной Кореи назвал Трампа «разрушителем мира»

МИД Северной Кореи назвал Трампа «разрушителем мира»

Знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости, что о своих планах относительно войны с США власти Северной Кореи проинформировали президента России Владимира Путина. Соответствующее письмо Путину было передано в октябре через председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

По словам собеседника агентства, российская сторона довела данную информацию до сведения американцев. После этого Вашингтон смягчил риторику в отношении Пхеньяна.

Ранее в субботу стало известно, что МИД КНДР назвал президента США Дональда Трампа «разрушителем мира».

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ДЦ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Путин пообещал зеркально ответить на притеснения американцами российских СМИ

Путин пообещал зеркально ответить на притеснения американцами российских СМИ

Некоторое время назад Минюст США потребовал от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Срок, в течение которого СМИ должно пройти данную процедуру, истекает в следующий понедельник.

//Политика

Путин и Трамп одобрили в ходе саммита АТЭС совместное заявление по Сирии

Путин и Трамп одобрили в ходе саммита АТЭС совместное заявление по Сирии

В субботу, 11 ноября, главы России и США в ходе бесед на полях саммита АТЭС во Вьетнаме одобрили совместное заявление по Сирии. Этот документ подготовили российские и американские специалисты.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Раде собрались урезать полномочия Порошенко

В Раде собрались урезать полномочия Порошенко

Украинские парламентарии, представляющие партию «Народный фронт», разработали проект конституционной реформы, которая предусматривает ограничение полномочий президента. Об этом сообщил депутат Антон Геращенко.

//В мире

Появились подробности встречи Трампа и Дутерте

Появились подробности встречи Трампа и Дутерте

В субботу появились подробности встречи президента США Дональда Трампа и его филиппинского коллеги Родриго Дутерте. Политики познакомились, поздоровались друг с другом и обменялись несколькими фразами.

//Новости ADWILE

//Происшествия

Басманный суд заочно арестовал Тельмана Исмаилова

Басманный суд заочно арестовал Тельмана Исмаилова

В субботу стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Адвокат бизнесмена Марина Русакова прокомментировала эту ситуацию.

//Непознанное

Китайские ученые готовятся вступить в контакт с инопланетными цивилизациями

Китайские ученые готовятся вступить в контакт с инопланетными цивилизациями

Китайские ученые убеждены, что им первым удастся вступить в контакт с представителями инопланетных цивилизаций. Предполагается, что это станет возможным благодаря самому крупному радиотелескопу в мире.

//Культура

Задорнов оказался спонсором установки памятника Пушкину в Ленобласти

Задорнов оказался спонсором установки памятника Пушкину в Ленобласти

Памятник поэту Александру Пушкину и его няне Арине Родионовне в селе Воскресенском Ленобласти был установлен на средства сатирика Михаила Задорнова. Об этом в своем Facebook написал журналист Дмитрий Шерих.

//Наука

Российский миллиардер собрался искать внеземную жизнь на спутнике Сатурна

Российский миллиардер собрался искать внеземную жизнь на спутнике Сатурна

Юрий Мильнер пообещал, что экспедиция на Энцелад отправится в скором времени, однако конкретных сроков не назвал. Предприниматель подчеркнул, что стоимость проекта будет меньше, чем полномасштабная миссия NASA.

//Новости партнеров

//Наука

Ученые предсказали извержение вулкана на Марсе

Ученые предсказали извержение вулкана на Марсе

Ранее считалось, что на Красной планете отсутствует тектоника плит, однако в настоящее время эта точка зрения опровергнута. На Марсе была обнаружена система вулканов, самым большим из которых является Олимп.

//В мире

КНДР докладывала Путину о готовности нанести ядерный удар по США

КНДР докладывала Путину о готовности нанести ядерный удар по США

Соответствующее письмо президенту Владимиру Путину было передано в октябре через председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Российская сторона довела данную информацию до сведения американцев.

//В мире

Японцы, англичане и американцы – самые ленивые в сексе

Японцы, англичане и американцы – самые ленивые в сексе

Все больше людей во всем мире стараются под разными предлогами избежать интимных отношений. Эта грустная тенденция наблюдается прежде всего в Японии, Британии и США.

//Политика

Трамп на саммите АТЭС спросил Путина о «вмешательстве» России в выборы в США

Трамп на саммите АТЭС спросил Путина о «вмешательстве» России в выборы в США

После выигрыша Дональдом Трампом президентских выборов 2016 года в Соединенных Штатах получила распространение версия о том, что политик вступил в сговор с Россией, которая помогла ему одержать победу.

//Непознанное

Уфологи разглядели на карте окрестностей Лондона корабль из «Звездных войн»

Уфологи разглядели на карте окрестностей Лондона корабль из «Звездных войн»

Пользователь Google Maps заявил: ему удалось обнаружить на карте окрестностей Лондона корабль инопланетян, очень похожий на тот, что использовался в голливудской фантастической киносаге «Звездные войны».

//В мире

МИД Северной Кореи назвал Трампа «разрушителем мира»

МИД Северной Кореи назвал Трампа «разрушителем мира»

Ранее в субботу Дональд Трамп заявил, что помощь в разрешении кризиса вокруг КНДР мог бы оказать его российский коллега Владимир Путин. При этом глава Белого дома обвинил РФ в «потакании» Пхеньяну.

//Общество

Собчак встретили криками «Позор!» на митинге в Санкт-Петербурге

Собчак встретили криками «Позор!» на митинге в Санкт-Петербурге

Организаторы согласованного митинга призывают вернуть лицензию Европейскому университету. Разрешения на осуществление образовательной деятельности учебное заведение лишилось в конце прошлого года.

//Политика

«Больной фантазией» Киева назвали в Крыму сообщения о приезде инспекторов из США

«Больной фантазией» Киева назвали в Крыму сообщения о приезде инспекторов из США

Согласно информации, которую ранее распространил Генеральный штаб Украины, в ближайший понедельник в страну приедет иностранная делегация, состоящая из граждан Соединенных Штатов, Канады и Дании.

//Политика

Президент России отказался говорить о своем участии в выборах

Президент России отказался говорить о своем участии в выборах

Президентские выборы состоятся в марте следующего года. Ранее Владимир Путин заявил, что рассчитывает на обнародование программ основных претендентов на высший должностной пост в стране к декабрю 2017-го.

//Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко рассказала об идеальном мужчине

Виктория Дайнеко рассказала об идеальном мужчине

Знаменитая российская певица Виктория Дайнеко рассказала, каким в ее представлении должен быть идеальный мужчина. Не так давно артистка пережила тяжелый развод с супругом Дмитрием Клейманом.

//Политика

Трамп считает, что Путин способен помочь США в устранении кризиса вокруг КНДР

Трамп считает, что Путин способен помочь США в устранении кризиса вокруг КНДР

В субботу американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление. По словам президента США, глава Российской Федерации Владимир Путин действительно мог бы помочь Штатам в разрешении кризиса вокруг КНДР.

//Непознанное

ВМФ США утверждают, что видели летающую тарелку, телепортирующуюся в Тихий океан

ВМФ США утверждают, что видели летающую тарелку, телепортирующуюся в Тихий океан

Накануне сотрудники ВМФ США заявили, что им удалось увидеть летающую тарелку, исчезнувшую в портале в Тихом океане. Предполагается, что корабль инопланетян применил телепортацию у побережья Штатов.

//Политика

Путин об отмене встречи с Трампом: отношения России и США не вышли из кризиса

Путин об отмене встречи с Трампом: отношения России и США не вышли из кризиса

Президент России Владимир Путин прокомментировал отмену своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы РФ, это означает, что отношения между странами не вышли из кризиса.

//В мире

Представитель Порошенко призвал прекратить транспортное сообщение с РФ

Представитель Порошенко призвал прекратить транспортное сообщение с РФ

В субботу, 11 ноября, постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин призвал прекратить организованное транспортное сообщение страны с Российской Федерацией.

//Культура

В Санкт-Петербурге скончался известный композитор Георгий Портнов

В Санкт-Петербурге скончался известный композитор Георгий Портнов

Сегодня стало известно, что в Северной столице в возрасте 89 лет скончался композитор и дирижер Георгий Портнов. Данную информацию предоставили в субботу в Союзе композиторов Санкт-Петербурга.

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова поставила на место фанатку, обвинившую ее в забвении Жанны Фриске

Ольга Орлова поставила на место фанатку, обвинившую ее в забвении Жанны Фриске

Бывшая солистка популярной группы "Блестящие" Ольга Орлова жестко поставила на место свою подписчицу в социальной сети Instagram, которая заявила, что артистка забыла свою покойную подругу Жанну Фриске.

//Политика

В штабе бизнесмена Полонского подсчитали стоимость его предвыборной кампании

В штабе бизнесмена Полонского подсчитали стоимость его предвыборной кампании

В субботу, 11 ноября, в штабе предпринимателя Сергея Полонского рассказали, сколько будет стоить его предвыборная кампания. Данную информацию сегодня предоставил глава штаба Максим Шингаркин.

//Происшествия

В московском районе Бирюлево произошла драка, четверо раненых

В московском районе Бирюлево произошла драка, четверо раненых

В московском районе Бирюлево произошла драка, в результате которой ранения получили четыре человека. Сейчас арестованы трое предполагаемых нападавших, уточнила официальный представитель МВД России.

//В мире

В Берлине автомобиль попытался протаранить толпу прохожих

В Берлине автомобиль попытался протаранить толпу прохожих

Минувшей ночью в Берлине автомобиль попытался протаранить толпу пешеходов, которые шли по тротуару. Согласно последней информации, люди успели отскочить, вследствие чего никто не пострадал.

//Культура

Стало известно место и время прощания с Михаилом Задорновым

Стало известно место и время прощания с Михаилом Задорновым

Сегодня родные покойного сатирика Михаила Задорнова объявили дату и место прощания. Траурная церемония состоится в ритуальном зале морга клинической больницы "Медси" на Пятницком шоссе в Москве.

//Происшествия

На западе Москвы подростков задержали за стрельбу из автомата Калашникова

На западе Москвы подростков задержали за стрельбу из автомата Калашникова

Московские сотрудники полиции задержали подростков, которые подозреваются в стрельбе из автомата Калашникова в западной части города. Нарушители ранее скрылись с места происшествия на иномарке.

//Политика

Депутат Госдумы рекомендует властям Украины проинспектировать Луну вместо Крыма

Депутат Госдумы рекомендует властям Украины проинспектировать Луну вместо Крыма

В субботу, 11 ноября, депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет дал совет властям Украины. Политик порекомендовал Киеву проинспектировать вместо Республики Крым Луну.

//В мире

Жительница США из-за женитьбы на своей матери сядет в тюрьму на 10 лет

Жительница США из-за женитьбы на своей матери сядет в тюрьму на 10 лет

Молодая жительница американского города Дункан, расположенного в штате Оклахома, женилась на своей матери. Примечательно, что ее 44-летняя родительница ранее состояла в браке с собственным сыном.

//В мире

Путин и Трамп: конфликт на территории Сирии не имеет военного решения

Путин и Трамп: конфликт на территории Сирии не имеет военного решения

Российский и американский лидеры в ходе беседы на полях саммита АТЭС во Вьетнаме обсудили ситуацию в САР. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что у конфликта в Сирии нет военного решения.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Путин пообещал зеркально ответить на притеснения американцами российских СМИ

Путин пообещал зеркально ответить на притеснения американцами российских СМИ

Некоторое время назад Минюст США потребовал от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Срок, в течение которого СМИ должно пройти данную процедуру, истекает в следующий понедельник.

//Политика

Путин и Трамп одобрили в ходе саммита АТЭС совместное заявление по Сирии

Путин и Трамп одобрили в ходе саммита АТЭС совместное заявление по Сирии

В субботу, 11 ноября, главы России и США в ходе бесед на полях саммита АТЭС во Вьетнаме одобрили совместное заявление по Сирии. Этот документ подготовили российские и американские специалисты.

//В мире

В Раде собрались урезать полномочия Порошенко

В Раде собрались урезать полномочия Порошенко

Украинские парламентарии, представляющие партию «Народный фронт», разработали проект конституционной реформы, которая предусматривает ограничение полномочий президента. Об этом сообщил депутат Антон Геращенко.

//В мире

Появились подробности встречи Трампа и Дутерте

Появились подробности встречи Трампа и Дутерте

В субботу появились подробности встречи президента США Дональда Трампа и его филиппинского коллеги Родриго Дутерте. Политики познакомились, поздоровались друг с другом и обменялись несколькими фразами.

//Происшествия

Басманный суд заочно арестовал Тельмана Исмаилова

Басманный суд заочно арестовал Тельмана Исмаилова

В субботу стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Адвокат бизнесмена Марина Русакова прокомментировала эту ситуацию.

//Непознанное

Китайские ученые готовятся вступить в контакт с инопланетными цивилизациями

Китайские ученые готовятся вступить в контакт с инопланетными цивилизациями

Китайские ученые убеждены, что им первым удастся вступить в контакт с представителями инопланетных цивилизаций. Предполагается, что это станет возможным благодаря самому крупному радиотелескопу в мире.

//Культура

Задорнов оказался спонсором установки памятника Пушкину в Ленобласти

Задорнов оказался спонсором установки памятника Пушкину в Ленобласти

Памятник поэту Александру Пушкину и его няне Арине Родионовне в селе Воскресенском Ленобласти был установлен на средства сатирика Михаила Задорнова. Об этом в своем Facebook написал журналист Дмитрий Шерих.

//Наука

Российский миллиардер собрался искать внеземную жизнь на спутнике Сатурна

Российский миллиардер собрался искать внеземную жизнь на спутнике Сатурна

Юрий Мильнер пообещал, что экспедиция на Энцелад отправится в скором времени, однако конкретных сроков не назвал. Предприниматель подчеркнул, что стоимость проекта будет меньше, чем полномасштабная миссия NASA.

//Наука

Ученые предсказали извержение вулкана на Марсе

Ученые предсказали извержение вулкана на Марсе

Ранее считалось, что на Красной планете отсутствует тектоника плит, однако в настоящее время эта точка зрения опровергнута. На Марсе была обнаружена система вулканов, самым большим из которых является Олимп.

//В мире

КНДР докладывала Путину о готовности нанести ядерный удар по США

КНДР докладывала Путину о готовности нанести ядерный удар по США

Соответствующее письмо президенту Владимиру Путину было передано в октябре через председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Российская сторона довела данную информацию до сведения американцев.

//В мире

Японцы, англичане и американцы – самые ленивые в сексе

Японцы, англичане и американцы – самые ленивые в сексе

Все больше людей во всем мире стараются под разными предлогами избежать интимных отношений. Эта грустная тенденция наблюдается прежде всего в Японии, Британии и США.

//Политика

Трамп на саммите АТЭС спросил Путина о «вмешательстве» России в выборы в США

Трамп на саммите АТЭС спросил Путина о «вмешательстве» России в выборы в США

После выигрыша Дональдом Трампом президентских выборов 2016 года в Соединенных Штатах получила распространение версия о том, что политик вступил в сговор с Россией, которая помогла ему одержать победу.

//Непознанное

Уфологи разглядели на карте окрестностей Лондона корабль из «Звездных войн»

Уфологи разглядели на карте окрестностей Лондона корабль из «Звездных войн»

Пользователь Google Maps заявил: ему удалось обнаружить на карте окрестностей Лондона корабль инопланетян, очень похожий на тот, что использовался в голливудской фантастической киносаге «Звездные войны».

//В мире

МИД Северной Кореи назвал Трампа «разрушителем мира»

МИД Северной Кореи назвал Трампа «разрушителем мира»

Ранее в субботу Дональд Трамп заявил, что помощь в разрешении кризиса вокруг КНДР мог бы оказать его российский коллега Владимир Путин. При этом глава Белого дома обвинил РФ в «потакании» Пхеньяну.

//Общество

Собчак встретили криками «Позор!» на митинге в Санкт-Петербурге

Собчак встретили криками «Позор!» на митинге в Санкт-Петербурге

Организаторы согласованного митинга призывают вернуть лицензию Европейскому университету. Разрешения на осуществление образовательной деятельности учебное заведение лишилось в конце прошлого года.

//Политика

«Больной фантазией» Киева назвали в Крыму сообщения о приезде инспекторов из США

«Больной фантазией» Киева назвали в Крыму сообщения о приезде инспекторов из США

Согласно информации, которую ранее распространил Генеральный штаб Украины, в ближайший понедельник в страну приедет иностранная делегация, состоящая из граждан Соединенных Штатов, Канады и Дании.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Президент России отказался говорить о своем участии в выборах

Президент России отказался говорить о своем участии в выборах

Президентские выборы состоятся в марте следующего года. Ранее Владимир Путин заявил, что рассчитывает на обнародование программ основных претендентов на высший должностной пост в стране к декабрю 2017-го.

//Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко рассказала об идеальном мужчине

Виктория Дайнеко рассказала об идеальном мужчине

Знаменитая российская певица Виктория Дайнеко рассказала, каким в ее представлении должен быть идеальный мужчина. Не так давно артистка пережила тяжелый развод с супругом Дмитрием Клейманом.

//Политика

Трамп считает, что Путин способен помочь США в устранении кризиса вокруг КНДР

Трамп считает, что Путин способен помочь США в устранении кризиса вокруг КНДР

В субботу американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление. По словам президента США, глава Российской Федерации Владимир Путин действительно мог бы помочь Штатам в разрешении кризиса вокруг КНДР.

//Непознанное

ВМФ США утверждают, что видели летающую тарелку, телепортирующуюся в Тихий океан

ВМФ США утверждают, что видели летающую тарелку, телепортирующуюся в Тихий океан

Накануне сотрудники ВМФ США заявили, что им удалось увидеть летающую тарелку, исчезнувшую в портале в Тихом океане. Предполагается, что корабль инопланетян применил телепортацию у побережья Штатов.

//Политика

Путин об отмене встречи с Трампом: отношения России и США не вышли из кризиса

Путин об отмене встречи с Трампом: отношения России и США не вышли из кризиса

Президент России Владимир Путин прокомментировал отмену своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы РФ, это означает, что отношения между странами не вышли из кризиса.

//В мире

Представитель Порошенко призвал прекратить транспортное сообщение с РФ

Представитель Порошенко призвал прекратить транспортное сообщение с РФ

В субботу, 11 ноября, постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин призвал прекратить организованное транспортное сообщение страны с Российской Федерацией.

//Культура

В Санкт-Петербурге скончался известный композитор Георгий Портнов

В Санкт-Петербурге скончался известный композитор Георгий Портнов

Сегодня стало известно, что в Северной столице в возрасте 89 лет скончался композитор и дирижер Георгий Портнов. Данную информацию предоставили в субботу в Союзе композиторов Санкт-Петербурга.

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова поставила на место фанатку, обвинившую ее в забвении Жанны Фриске

Ольга Орлова поставила на место фанатку, обвинившую ее в забвении Жанны Фриске

Бывшая солистка популярной группы "Блестящие" Ольга Орлова жестко поставила на место свою подписчицу в социальной сети Instagram, которая заявила, что артистка забыла свою покойную подругу Жанну Фриске.

//Политика

В штабе бизнесмена Полонского подсчитали стоимость его предвыборной кампании

В штабе бизнесмена Полонского подсчитали стоимость его предвыборной кампании

В субботу, 11 ноября, в штабе предпринимателя Сергея Полонского рассказали, сколько будет стоить его предвыборная кампания. Данную информацию сегодня предоставил глава штаба Максим Шингаркин.

//Происшествия

В московском районе Бирюлево произошла драка, четверо раненых

В московском районе Бирюлево произошла драка, четверо раненых

В московском районе Бирюлево произошла драка, в результате которой ранения получили четыре человека. Сейчас арестованы трое предполагаемых нападавших, уточнила официальный представитель МВД России.

//В мире

В Берлине автомобиль попытался протаранить толпу прохожих

В Берлине автомобиль попытался протаранить толпу прохожих

Минувшей ночью в Берлине автомобиль попытался протаранить толпу пешеходов, которые шли по тротуару. Согласно последней информации, люди успели отскочить, вследствие чего никто не пострадал.

//Культура

Стало известно место и время прощания с Михаилом Задорновым

Стало известно место и время прощания с Михаилом Задорновым

Сегодня родные покойного сатирика Михаила Задорнова объявили дату и место прощания. Траурная церемония состоится в ритуальном зале морга клинической больницы "Медси" на Пятницком шоссе в Москве.

//Происшествия

На западе Москвы подростков задержали за стрельбу из автомата Калашникова

На западе Москвы подростков задержали за стрельбу из автомата Калашникова

Московские сотрудники полиции задержали подростков, которые подозреваются в стрельбе из автомата Калашникова в западной части города. Нарушители ранее скрылись с места происшествия на иномарке.

//Политика

Депутат Госдумы рекомендует властям Украины проинспектировать Луну вместо Крыма

Депутат Госдумы рекомендует властям Украины проинспектировать Луну вместо Крыма

В субботу, 11 ноября, депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет дал совет властям Украины. Политик порекомендовал Киеву проинспектировать вместо Республики Крым Луну.

//В мире

Жительница США из-за женитьбы на своей матери сядет в тюрьму на 10 лет

Жительница США из-за женитьбы на своей матери сядет в тюрьму на 10 лет

Молодая жительница американского города Дункан, расположенного в штате Оклахома, женилась на своей матери. Примечательно, что ее 44-летняя родительница ранее состояла в браке с собственным сыном.

//В мире

Путин и Трамп: конфликт на территории Сирии не имеет военного решения

Путин и Трамп: конфликт на территории Сирии не имеет военного решения

Российский и американский лидеры в ходе беседы на полях саммита АТЭС во Вьетнаме обсудили ситуацию в САР. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что у конфликта в Сирии нет военного решения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры