КНДР докладывала Путину о готовности нанести ядерный удар по США

Северная Корея некоторое время назад была готова нанести ядерный удар по Соединенным Штатам. Об этом узнали СМИ.

Знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости , что о своих планах относительно войны с США власти Северной Кореи проинформировали президента России Владимира Путина. Соответствующее письмо Путину было передано в октябре через председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

По словам собеседника агентства, российская сторона довела данную информацию до сведения американцев. После этого Вашингтон смягчил риторику в отношении Пхеньяна.

Ранее в субботу стало известно, что МИД КНДР назвал президента США Дональда Трампа «разрушителем мира».