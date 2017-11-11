МИД Северной Кореи назвал Трампа «разрушителем мира»

Дональд Трамп является «разрушителем мира». Такую характеристику президенту Соединенных Штатов дал МИД Северной Кореи.

Внешнеполитическое ведомство КНДР в своем заявлении, процитированном изданием The Independent, отметило, что американский лидер по время поездки по азиатским странам «умолял о начале ядерной войны» против Пхеньяна. Несмотря на противодействие США, Северная Корея продолжит работу над своей ядерной программой, подчеркнули в МИД.

Ранее в субботу Дональд Трамп высказал мнение, что помощь в разрешении кризиса вокруг КНДР мог бы оказать его российский коллега Владимир Путин. При этом глава Белого дома обвинил РФ в «потакании» Пхеньяну.