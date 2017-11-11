В Раде собрались урезать полномочия Порошенко

Украинские парламентарии, представляющие партию «Народный фронт», разработали проект конституционной реформы, которая предусматривает ограничение полномочий президента страны.

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко, выступая в эфире телеканала «112 Украина», отметил, что в Киеве должны пойти по пути Германии и Польши, где глава государства никак не влияет на работу исполнительной власти. По словам Геращенко, необходимость изменений в системе управлении государством вызвана тем, что у президента слишком много полномочий. Это приводит к конфликтам между различными органами власти, считает депутат.

В администрации украинского лидера Петра Порошенко данное предложение пока не прокомментировали.