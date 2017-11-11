Представитель Порошенко призвал прекратить транспортное сообщение с РФ

В субботу, 11 ноября, постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин призвал прекратить организованное транспортное сообщение страны с Российской Федерацией.

Бабин подчеркнул, что Украине следует принять данную меру. Он также выразил сожаление, что долгое время после начала конфликта общество нормально относилось к миграции украинских граждан на территорию России и это отношение сохранилось до сих пор.

Постпред президента Украины выразил свое негативное отношение к тому, что каждый день десятки поездов следуют в столицу РФ из всех населенных пунктов – от Львова до Херсона, передает ТАСС.