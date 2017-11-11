В Берлине автомобиль попытался протаранить толпу прохожих

Минувшей ночью в Берлине автомобиль попытался протаранить толпу пешеходов, которые шли по тротуару.

Согласно последней информации, люди успели отскочить, вследствие чего никто не пострадал. Происшествие едва не случилось в районе города под названием Райниккендорф. Как уточняет сегодня издание Spiegel online, машина проехала по пешеходной дорожке и врезалась в мотоцикл. После этого водитель повернул транспортное средство в сторону и уехал.

Уточняется, что автомобиль был взят в аренду человеком, который является уроженцем Марокко. Обстоятельства случившегося устанавливаются. В настоящий момент не сообщается, был ли выезд на тротуар намеренным.