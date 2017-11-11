Появились подробности встречи Трампа и Дутерте

В субботу, 11 ноября, появились подробности встречи президента США Дональда Трампа и его филиппинского коллеги Родриго Дутерте.

Политики познакомились, тепло поздоровались друг с другом и обменялись несколькими фразами. Специальный помощник лидера Филиппин Кристофер Го опубликовал в социальных сетях снимок, сделанный в момент знакомства Трампа и Дутерте.

Как уточняет сегодня РИА "Новости", на этой фотографии американский президент и улыбающийся филиппинский политик стоят друг напротив друга и увлеченно беседуют. Известно, что Трамп и Дутерте договорились встретиться завтра и попрощались.

Ранее сообщалось, что активисты на Филиппинах протестуют против визита президента США в страну.