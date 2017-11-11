Жительница США из-за женитьбы на своей матери сядет в тюрьму на 10 лет

Молодая жительница американского города Дункан, расположенного в штате Оклахома, женилась на своей матери.

Примечательно, что ее 44-летняя родительница ранее состояла в браке с собственным сыном. Согласно последней информации, 26-летняя Мисти Спэнн решила связать себя узами брака с матерью, однако впоследствии была обвинена в инцесте и приговорена к 10 годам тюремного заключения.

Как уточняет издание Tulsa World, Патриция Спэнн, которая также предстанет перед судом в январе, была лишена родительских прав и встретилась с дочерью, когда та была уже взрослой. В 2016 году пара решила пожениться. Все обвинения женщины отрицают.