В Россию отправили тело 14-летней пермской модели, умершей в Китае

Утром в субботу, 11 ноября, в Россию отправили тело 14-летней пермской модели, которая скончалась в Шанхае в конце октября.

Гроб будет доставлен на родину девочки рейсом SU-209 компании "Аэрофлот". Консул Генерального консульства РФ в Шанхае Андрей Куликов заявил, что сотрудники органа внешних отношений России присутствовали при отправке тела модели, передает сегодня ТАСС.

Согласно последней информации, подростку стало плохо после работы на подиуме, у девочки поднялась высокая температура. Впоследствии у нее выявили менингококковую инфекцию. После стало известно, что расследованием смерти модели будет заниматься отдел по особо важным делам.