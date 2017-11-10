Уфологи разглядели яйцеобразный НЛО на комете Чурюмова-Герасименко

На комете Чурюмова-Герасименко, которая на протяжении длительного времени тщательно изучается астрономами, уфологи обнаружили НЛО яйцеобразной формы. Его разыскали на фото 3-летней давности. Уфологи рассказали о секретной базе по исследованию НЛО в Антарктиде

Как предполагают уфологи, это корабль пришельцев, который ненадолго приземлился на небесное тело.

В пользу этой догадки, по их мнению, говорит тот факт, что на комете были обнаружены органические соединения, которые ранее на кометах не встречались.

Однако скептики убеждены, что на фото запечатлены лишь скалы причудливой формы, сообщает портал ToDay News Ufa.

Ранее сообщалось, что исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев рассмотрел НЛО на снимках, сделанных на перевале Дятлова. Он тщательно изучил спутниковые фото восточного склона горы Холатчахль («гора Мертвецов»).

Американское космическое агентство NASA запечатлело пролет мимо Луны объекта неизвестного происхождения.