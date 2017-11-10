Погранслужба Украины объяснила задержание сына Саакашвили

Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что несовершеннолетнего сына Михаила Саакашвили задержали в аэропорту до прибытия его отца, поскольку мальчика никто не встречал.

"После того, как в аэропорт прибыл отец данного гражданина (около 20.00 (21.00 мск), пограничники оформили факт пересечения границы несовершеннолетним гражданином и убедились, что сын встретился с отцом", — написал Слободян в Facebook. При этом он отметил, что сопровождающего мальчика мужчину не пустили в страну "из-за соображений безопасности"

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил на своей странице в Facebook, что его 11-летнего сына и сопровождающего его сотрудника госохраны Грузии задержали в киевском аэропорту "Борисполь". При этом он уточнил, что мужчина, который сопровождал его сына, "находится в официальной командировке".