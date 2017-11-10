Саакашвили сообщил, что его сына задержали в Борисполе

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил на своей странице в Facebook, что его 11-летнего сына и сопровождающего сотрудника госохраны Грузии задержали в киевском аэропорту "Борисполь".

Он также подчеркнул, что сотрудник грузинской службы госохраны, который сопровождал его сына, "находится в официальной командировке".

Саакашвили потребовал от Петра Порошенко вернуть ему 11-летнего сына, спросив, понравилось бы ему, если бы так обращались с его детьми. "Еду в аэропорт выяснять, что происходит", — написал он в своем фейсбуке.

Как сообщалось ранее, Михаил Саакашвили во вторник на митинге возле здания Рады в Киеве заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президента Украины Петра Порошенко.