В ООН заявили об угрозе химической катастрофы на Украине

Украина может столкнуться с химической катастрофой из-за активизации боевых действий вблизи инфраструктуры водоснабжения в зоне конфликта в Донбассе, заявили спецдокладчики УВК ООН по правам человека.

Поступают сообщения об обстрелах в тех районах, где располагаются запасы хлора и опасные химвещества. Разрушение водоочистительных станций может привести к ужасающим последствиям для обширной территории восточной Украины, отмечают спецдокладчики.

Эксперты отмечают, что, хотя хлор не занесен в реестр вооружения, которое необходимо контролировать согласно Конвенции о химическом оружии, он может использоваться как химоружие.