СМИ выяснили, какую зарплату получает президент Украины
10 ноября 2017, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко в октябре получил 28 тысяч гривен (это около тысячи долларов США) в качестве заработной платы. В Администрации Президента Украины отметили, что эти средства перечисляются на благотворительные цели.
Налог на доходы физических лиц и военный сбор из начисленной суммы составил 5460 грн. Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос "Украинских новостей".
Ранее депутат Рады Надежда Савченко самостоятельно подсчитала доходы и расходы кондитерской фабрики “Рошен”, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, и обвинила его в том, что он платит налоги России.