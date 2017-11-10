СМИ выяснили, какую зарплату получает президент Украины

Петр Порошенко в октябре получил 28 тысяч гривен (это около тысячи долларов США) в качестве заработной платы. В Администрации Президента Украины отметили, что эти средства перечисляются на благотворительные цели. Порошенко задекларировал свои доходы за 2016 год

Налог на доходы физических лиц и военный сбор из начисленной суммы составил 5460 грн. Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос "Украинских новостей".

Ранее депутат Рады Надежда Савченко самостоятельно подсчитала доходы и расходы кондитерской фабрики “Рошен”, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, и обвинила его в том, что он платит налоги России.