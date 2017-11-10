Известный разведчик Джордж Блейк: российской разведке придется спасать мир

Всемирно известный советский разведчик, бывший офицер MI6 Джордж Блейк сделал важное заявление.

По его словам, российским разведчикам в условиях угрозы ядерной войны придется спасать весь мир. Блейк сообщил своим молодым коллегам, что в настоящий момент идет настоящая война Добра и Зла, которая была поставлена на повестку дня "безответственными политиками". Разведчик подчеркнул, что верит в профессионализм российских специалистов, в их самоотверженное служение делу, а также в окончательную победу над "подлым врагом".

Как уточняет РИА "Новости", в субботу Джорджу Блейку исполнится 95 лет. С грядущим юбилеем его поздравил директор СВР Сергей Нарышкин, который подчеркнул, что разведчик посвятил всю жизнь борьбе за мир.