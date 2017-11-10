Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп из-за своего загруженного графика не сможет встретиться во Вьетнаме с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что на данный момент ясности нет, встреча главы российского государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом продолжает согласовываться, сообщают "Ведомости". СМИ узнали, что встреча Путина и Трампа во Вьетнаме не состоится?

Агентство Bloomberg ранее со ссылкой на пресс-секретаря Трампа передало, что встреча Путина и Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского партнерства (АТЭС) во Вьетнаме не состоится.

Трамп ранее говорил, что ему важно в ближайшее время обсудить с Путиным актуальные вопросы. Президент РФ Владимир Путин прибыл во вьетнамский город Дананг для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Российский лидер 10-11 ноября примет участие в форуме.