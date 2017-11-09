Опубликовано видео, которое считают доказательством существования Нибиру
9 ноября 2017, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]
На YouTube появилось видео о легендарной Планете Х, которое, по мнению автора, доказывает приближение к Земле загадочной планеты Нибиру. На кадрах видно горящее тёмное облако в небе перед закатом.
Подписана видеозапись довольно пугающе: «Нибиру уже здесь. Первый пепел и пыль от кометного хвоста Планеты Х входят в атмосферу Земли».
Пользователи портала подняли автора ролика на смех, заявив, что он снял всего лишь солнечные лучи, которые проходят через облако, а мифическая планета Х здесь ни при чем.
Зарубежные нумерологи заявили, что конец света наступит 19 ноября текущего года. Согласно предположению исследователей-энтузиастов, в названный ими день к Земле приблизится планета Нибиру.