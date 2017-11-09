Опубликовано видео, которое считают доказательством существования Нибиру

На YouTube появилось видео о легендарной Планете Х, которое, по мнению автора, доказывает приближение к Земле загадочной планеты Нибиру. На кадрах видно горящее тёмное облако в небе перед закатом. Ученые нашли доказательства существования Нибиру на страницах Ветхого Завета

Подписана видеозапись довольно пугающе: «Нибиру уже здесь. Первый пепел и пыль от кометного хвоста Планеты Х входят в атмосферу Земли».

Пользователи портала подняли автора ролика на смех, заявив, что он снял всего лишь солнечные лучи, которые проходят через облако, а мифическая планета Х здесь ни при чем.

Зарубежные нумерологи заявили, что конец света наступит 19 ноября текущего года. Согласно предположению исследователей-энтузиастов, в названный ими день к Земле приблизится планета Нибиру.