Видео, как юный пакистанец вертит головой на 180 градусов

14-летний Мухаммед Самир из пакистанского города Карачи использует руки, чтобы поворачивать свою голову почти на 180 градусов. То есть он буквально может смотреть, что происходит у него за спиной.

Мухаммед признался, что это не врожденная способность, а результат нескольких лет тренировок. Подросток решил повторить этот трюк после того, как увидел аналогичный в одном из голливудских фильмов ужасов. При этом медики настоятельно рекомендуют воздержаться от повторения таких действий, так как подобные манипуляции с шеей могут привести к серьёзным травмам и даже инвалидности.

Пакистанский подросток бросил школу и присоединился к танцевальной группе Dangerous Boys, чтобы зарабатывать на жизнь и помогать семье после того, как его отец заболел.