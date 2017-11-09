Украинский депутат призвал нанести по Донбассу авиационные удары

Украинская армия должна ударить по Донбассу с воздуха. С таким призывом к военным обратился депутат Верховной Рады Андрей Билецкий.

В интервью телеканалу ZIK Билецкий высказал мнение, что силовикам по силам справиться с ополченцами, численность которых, по его словам, не превышает 7 тысяч человек. Одним из условий успешной наступательной операции парламентарий назвал применение авиации. В настоящее время Генштаб не задействует ее из-за трусости, считает Билецкий.

Ранее в четверг стало известно о том, что Киев назначил нового командующего силовой операцией в Донбассе. Им стал генерал-лейтенант Михаил Забродский, имеющий звание Героя Украины.