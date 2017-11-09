Новым командующим АТО стал герой Украины

На Украине назначили нового командующего силовой операцией в Донбассе. Данную должность занял генерал-лейтенант Михаил Забродский, имеющий звание Героя Украины.

До него военными в зоне конфликта руководил генерал-лейтенант Александр Локота. В украинском Минобороны эту ротацию назвали плановой, пишет издание Liga.net.

Весной 2014 года сторонники независимости Донбасса объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. Украинские власти в ответ на это начали в регионе антитеррористическую операцию. Боевые действия продолжаются до сих пор.

В конце октября главный военный прокурор Украины назвал число небоевых потерь в зоне АТО.