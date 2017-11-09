Луценко: вопрос дипотношений с Россией - не часть закона о реинтеграции Донбасса

Представитель президента Украины в Верховной раде , народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко прокомментировала сообщения о возможном разрыве дипломатических отношений с Россией.

По словам Луценко, вопрос разрыва дипотношений Украины с Россией не может быть частью закона о реинтеграции Донбасса, для этого должен быть отдельный закон, совсем другой.

Представитель Петра Порошенко считает, что "если законодатели внесли в предложенную президентом стратегию и видят такую возможность, пусть предложат отдельный закон". Луценко пояснила, что в таком законе должна быть прописана процедура, как действуют те или иные органы, пишут украинские СМИ.

Как известно, президент Украины Пётр Порошенко не поддерживает идею нардепов разрыва дипломатических отношений с Россией.