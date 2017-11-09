Эксперт усомнился в намерении Порошенко сохранить дипотношения с Россией

Петр Порошенко может поменять свою точку зрения на необходимость сохранения дипломатических отношений с Россией. Такое мнение высказал глава Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью «Звезде» напомнил, что украинский президент изначально выступал против блокады Донбасса, однако затем ее одобрил. По словам Ищенко, и сейчас не исключен вариант, при котором Порошенко поддержит решение, которое он раньше критиковал. Это может произойти под влиянием националистов, отметил политолог.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали о том, что Петр Порошенко не поддержал разрыв дипотношений между Украиной и Россией.