Трамп попросил помощи России в разрешении кризиса вокруг КНДР

Россия должна оказать содействие в разрешении «потенциально трагического» кризиса, связанного с ядерной программой Северной Кореи. Об этом заявил Дональд Трамп.

Высказывание президента Соединенных Штатов процитировало AFP. В каком контексте Трамп произнес данную фразу, агентство не уточнило.

Ситуация вокруг КНДР обострилась после того, как Дональд Трамп занял пост главы Белого дома. Американский лидер и представители его администрации неоднократно угрожали применить против Пхеньяна военную силу, если он не свернет свою ядерную программу. Северокорейские власти требования США выполнять отказываются.