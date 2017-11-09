Конгресс США согласовал с ограничениями размер военной помощи Украине

Конгресс США принял решение выделить на военную помощь Украине в 2018 финансовом году 350 миллионов долларов, но пока тратить разрешено только половину этой суммы. На вторую половину будут наложены ограничения.

Детали документа опубликованы на сайте сенатского комитета. Проект оборонного бюджета США на 2018 финансовый год предполагает, что на оказание Украине помощи в области безопасности, включая оборонительное летальное вооружение, будет выделено $350 млн.

Уточняется, что расходование второй половины ограничивается до тех пор, пока глава Пентагона не заверит конгресс в том, что Украина предприняла значительные усилия для проведения реформ в оборонной сфере. В отчете подчеркивается, что эти реформы «крайне важны для сохранения созданного потенциала по использованию оказанной помощи в области безопасности».

Петр Порошенко еще недавно, в сентябре, ожидал, что сенат США согласился выделить Украине на оборону $500 млн.