Армия Сирии взяла под контроль последний форпост ИГ в стране

Запрещенная в России экстремистская группировка ИГ лишилась своего последнего оплота на территории Сирии. Некоторое время назад правительственным войскам удалось взять под свой контроль город Абу-Кемаль, который удерживали боевики.

Соответствующую информацию РИА Новости предоставили в командовании сирийской армии. Там отметили, что вошедшие в населенный пункт военные прочесывают улицы в поисках оставленных отступившими террористами мин.

Ранее «Аргументы недели» процитировали военного политолога Андрея Кошкина, который заявил, что после освобождения Абу-Кемаля в Сирии может начаться мирное строительство.