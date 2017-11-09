На «противодействие» России в Европе США в 2018 году потратят 4,6 млрд долларов

В американском Конгрессе согласовали сумму, которую Соединенные Штаты потратят в следующем году на «противодействие» России в Европе.

Проект бюджета Минобороны, одобренный комитетами законодательного органа, предусматривает выделение на эти цели 4,6 млрд долларов, передает РИА Новости . Из них 350 млн долларов получит в качестве военной помощи Украина, прибалтийским государствам США перечислят 100 млн.

В конце октября специальный представитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер заявил журналистам, что Вашингтон приступил к активному изучению возможности поставок Киеву летального оружия.