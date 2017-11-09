Соратник Порошенко озвучил его позицию по разрыву дипотношений с Россией

В Верховной Раде рассказали, как Петр Порошенко относится к предложению о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Позицию украинского президента в эфире телеканала «Прямой» озвучил депутат Иван Винник, представляющий в парламенте «Блок Петра Порошенко». По словам Винника, глава государства данную идею не поддерживает. Депутат добавил, что соответствующая поправка останется на рассмотрении в Раде.

Разорвать дипотношения с Москвой ранее предложила межфракционная группа «Укроп». В документе, подготовленном парламентариями, говорится, что Киев должен официально принять это решение в течение трех месяцев.