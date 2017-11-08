Украина изготовит беспилотники для наблюдения за всей территорией России
8 ноября 2017, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине будут изготовлены стратегические беспилотные летательные аппараты, которым поставят задачу наблюдать за всей территорией России. Об этом заявил Александр Турчинов.Выступая на брифинге, глава Совнацбеза отметил, что Киев должен быть в курсе происходящего не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, Камчатке и других регионах «страны-агрессора». По словам Турчинова, которого процитировал портал Life, Украина способна производить беспилотники тактического уровня.
Ранее «Аргументы недели» писали, что командир батальона «Донбасс» Вячеслав Власенко пообещал наказать жителей Крыма за присоединение к России в 2014 году.