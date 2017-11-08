Украина изготовит беспилотники для наблюдения за всей территорией России

На Украине будут изготовлены стратегические беспилотные летательные аппараты, которым поставят задачу наблюдать за всей территорией России. Об этом заявил Александр Турчинов.

Выступая на брифинге, глава Совнацбеза отметил, что Киев должен быть в курсе происходящего не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, Камчатке и других регионах «страны-агрессора». По словам Турчинова, которого процитировал портал Life , Украина способна производить беспилотники тактического уровня.

Ранее «Аргументы недели» писали, что командир батальона «Донбасс» Вячеслав Власенко пообещал наказать жителей Крыма за присоединение к России в 2014 году.