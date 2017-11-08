Украинский депутат подтвердил существование поправки о разрыве дипотношений с РФ
8 ноября 2017, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
Поправка, предусматривающая разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией, действительно была внесена. С таким заявлением выступили в Верховной Раде.Ранее в среду депутат Сергей Пашинский опроверг информацию о том, что в украинском парламенте выступили с подобной инициативой. Согласно законам страны, Рада не имеет полномочий разрывать дипотношения с другими государствами, напомнил Пашинский.
Парламентарий Андрей Тетерук, в свою очередь, заявил, что поправка существует и назвал ее номер – 595, пишет RT. По словам Тетерука, в документе, подготовленном межфракционной группой «Укроп», говорится о разрыве отношений с Россией в течение трех месяцев.