Украинский депутат подтвердил существование поправки о разрыве дипотношений с РФ

Поправка, предусматривающая разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией, действительно была внесена. С таким заявлением выступили в Верховной Раде.

Ранее в среду депутат Сергей Пашинский опроверг информацию о том, что в украинском парламенте выступили с подобной инициативой. Согласно законам страны, Рада не имеет полномочий разрывать дипотношения с другими государствами, напомнил Пашинский.

Парламентарий Андрей Тетерук, в свою очередь, заявил, что поправка существует и назвал ее номер – 595, пишет RT. По словам Тетерука, в документе, подготовленном межфракционной группой «Укроп», говорится о разрыве отношений с Россией в течение трех месяцев.