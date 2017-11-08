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Украинский депутат подтвердил существование поправки о разрыве дипотношений с РФ

8 ноября 2017, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский депутат подтвердил существование поправки о разрыве дипотношений с РФ
фото: globallookpress.com

Поправка, предусматривающая разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией, действительно была внесена. С таким заявлением выступили в Верховной Раде.

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Парламентарий Андрей Тетерук, в свою очередь, заявил, что поправка существует и назвал ее номер – 595, пишет RT. По словам Тетерука, в документе, подготовленном межфракционной группой «Укроп», говорится о разрыве отношений с Россией в течение трех месяцев.

 

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