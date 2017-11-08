Сирии предрекли начало мирного строительства после взятия последнего оплота ИГ

В Сирии после освобождения последнего города, который контролируют боевики запрещенной в России группировки ИГ, должно начаться мирное строительство. Об этом заявил военный политолог Андрей Кошкин.

Ранее в среду стало известно, что правительственная армия взяла в кольцо Абу-Кемаль. Данный населенный пункт в СМИ называют последним оплотом экстремистов на территории Сирии.

Предполагается, что сирийские военные смогут вытеснить террористов из города в течение нескольких дней, передает РИА Новости. После того как это произойдет, в стране, вероятно, приступят к мирному строительству, считает политолог Андрей Кошкин. По словам эксперта, важной частью данного процесса, станут переговоры между правительством и оппозиционными силами.