Путину доставили послание по Украине французского коллеги

Спецпредставитель французского правительства по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман привез президенту РФ Владимиру Путину послание по Украине от президента Франции Эмманюэля Макрона.

В среду, 8 ноября, на встрече с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым Жан-Пьер Шевенман рассказал о послании французского лидера российскому президенту. Как уточнил французский политик, послание президента, направленное в Москву в адрес президента РФ Владимира Путина, касается Украины, сообщает ТАСС.

"Это довлеет над нашими отношениями. В конце концов - это причина санкций", - подчеркнул спецпредставитель Франции по отношениям с Россией.

Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможный разрыв по инициативе украинских властей дипломатических отношений России и Украины.