Конституционный суд Германии разрешил официально регистрировать «третий пол»

Конституционный суд Федеративной Республики Германия (ФРГ) разрешил регистрировать "третий пол" в записях актов гражданского состояния (ЗАГС). Решение Верховного суда ФРГ опубликовано на сайте.

В сообщении на портале Федерального конституционного суда Германии говорится, что "всеобщее право личности также защищает половую идентичность тех, кто в течение продолжительного времени не может причислить себя ни к мужскому, ни к женскому полу".

"Таким образом действующие нормы, регулирующие порядок записи актов гражданского состояния, также нарушают запрет на дискриминацию, пока исключено внесение иного пола, кроме «мужского» или «женского»", — отметило немецкое правосудие.

Новые законодательные нормы должны быть созданы до 31 декабря 2018 год.

Суд привёл детали иска, на основе которого было принято данное решение. Заявитель обратился с суд и утверждал, что в ЗАГСе ему не позволили указать в графе пол "иной" или "смешанный" вместо обычных "мужской" или "женский". В качестве доказательства он предъявил результаты хромосомного анализа, согласно которому не удалось однозначно установить принадлежность истца к какому-либо полу.