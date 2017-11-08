Порошенко срочно созвал консультационный совет президентов Украины и Польши

Консультационный совет президентов Украины и Польши соберется на свое экстренное заседание в скором будущем. Проведение встречи инициировал Петр Порошенко.

Как отметили в окружении украинского лидера, необходимость организации заседания продиктована ухудшением двусторонних отношений, которое наблюдается в последнее время. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал на своей странице в Facebook, что в Киеве серьезно обеспокоены последними высказываниями польских политиков.

Ранее в среду «Аргументы недели» процитировали вице-консула Польши Марека Запура, который заявил, что расположенный на территории Украины Львов является польским городом.