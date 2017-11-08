В Верховной раде опровергли разрыв дипотношений Украины с Россией

В Верховной раде сегодня опровергли разрыв дипотношений Украины с Россией. Глава комитета по вопросам безопасности украинского парламента Сергей Пашинский прокомментировал сообщения СМИ о том, что депутат Иван Винник в законопроект о реинтеграции Донбасса внес поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Пашинский подчеркнул, что Рада не имеет полномочий разрывать дипломатические отношения с другими странами. Он уверяет, что поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса в парламент не вносились.

Как рассказал Пашинский, главной задачей закона о реинтеграции Донбасса является "деоккупация оккупированных территорий, признание России агрессором, оптимизация использования вооруженных сил, а также первые шаги украинского государства после деоккупации". Он уточнил, что к законопроекту поступило уже более 700 поправок, но не о разрыве дипотношений с Россией.

Винник ранее в интервью телеканалу "112.Украина" опроверг сообщения о внесении им предложения о разрыве дипотношений с РФ.