Правительство Украины расторгло соглашение с Россией о поставках вооружений
8 ноября 2017, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины расторгли соглашение с Россией о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения.
Решение о прекращении договоренностей с Россией о поставках вооружений принимало сегодня украинское правительство. Члены кабинета министров приняли решение без обсуждения и единогласно, - передали украинские СМИ.
Россия и Украина подписали соглашение о поставке вооружений и военной техники в 1995 году в развитие двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года. Это соглашение было разорвано Киевом в мае.