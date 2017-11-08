Правительство Украины расторгло соглашение с Россией о поставках вооружений

Власти Украины расторгли соглашение с Россией о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения.

Решение о прекращении договоренностей с Россией о поставках вооружений принимало сегодня украинское правительство. Члены кабинета министров приняли решение без обсуждения и единогласно, - передали украинские СМИ.

Россия и Украина подписали соглашение о поставке вооружений и военной техники в 1995 году в развитие двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года. Это соглашение было разорвано Киевом в мае.