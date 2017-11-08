Кейт Миддлтон вышла в свет в облегающем черном платье, несмотря на беременность
8 ноября 2017, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Британская герцогиня Кэтрин на днях появилась на официальном мероприятии в роскошном наряде.
Супруга принца Уильяма выбрала облегающее фигуру черное платье, несмотря на третью беременность. Мать двоих детей блистала на гала-ужине Центра Анны Фрейд в Лондоне в кружевном длинном наряде. Как сообщает "7 Дней", женщина с удовольствием позировала фотографам и не скрывала слегка округлившийся живот.
Поклонники королевской семьи отмечают, что герцогиня выглядит стройной и подтянутой. Не секрет, что она всегда правильно питается и занимается спортом.