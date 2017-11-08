Названа сумма, которая понадобится на восстановление Дейр-эз-Зора

Сегодня стало известно, какая сумма потребуется для восстановления сирийского Дейр-эз-Зора, частично разрушенного террористами.

Губернатор провинции Мухаммад Самра заявил, что понадобится несколько миллиардов сирийских лир. Как уточняет в среду, 8 ноября, РИА "Новости", к настоящему моменту власти выделили для этих целей уже шесть миллиардов лир, что составляет примерно 12 миллионов долларов.

Самра добавил, что степень разрушения домов в тех кварталах, которые контролировали боевики террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ, достигает 90 процентов.