Итальянский политик Стефано Вальдегамбери призвал заблокировать украинский сайт "Миротворец".

Депутат регионального парламента области Венето заявил, что он и сам внесен в базу данных скандально известного портала. Как сообщает РИА "Новости", Вальдегамбери очень беспокоит, что европейское государство ничего не делает с данным явлением.

Подчеркивается, что на территории Италии сайт "Миротворец" не заблокирован, вследствие чего любой желающий может зайти туда и посмотреть всю необходимую информацию. По мнению политика, это противоречит демократическим принципам и законам о личной безопасности граждан.