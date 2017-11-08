Кремль: если Киев пойдет на разрыв дипотношений, пострадают украинцы и россияне

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможный разрыв по инициативе украинских властей дипломатических отношений России и Украины.

По словам пресс-секретаря президента РФ, вопрос о разрыве дипотношений между двумя странами - суверенное дело Украины, а пострадают при этом шаге Киева интересы украинцев и россиян.

Как отметил Песков, на Украине в последние годы приняты ряд решений, которые привели к негативным последствиям для урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

Если решение в разрыве дипотношений будет принято, то это дополнительно усложнит ситуацию, — сказал Песков. Депутат Верховной рады Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений двух стран.