Президент Турции планирует встретиться с Илоном Маском в Анкаре

Турецкий лидер в среду, 8 ноября, встретится в Анкаре с американским бизнесменом и главой компании SpaceX Илоном Маском.

Встреча начнется в 15.30 по местному времени, сообщается сегодня на официальном сайте турецкого лидера. В настоящий момент точно неизвестно, какие темы будут обсуждать политик и предприниматель.

Отметим, что о возможной беседе Реджепа Тайипа Эрдогана и Илона Маска стало известно ранее. Напомним, что в Стамбуле 9 и 10 ноября пройдет международная выставка Global SatShow, в которой примет участие SpaceX. Присутствие Маска на ней, однако, не подтверждено.