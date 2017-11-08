Политик назвал Львов польским городом

Вице-консул Польши Марек Запур заявил, что украинский город Львов на самом деле является польским. Дипломат подчеркнул, что в 1919-1920 годах украинского государства в принципе не существовало.

Заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук написал на своей страничке в социальной сети Facebook, что данное заявление было сделано в ходе круглого стола на тему "Волынский эксперимент Генрика Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период".

Запур добавил, что сейчас можно утверждать, что подобным образом власти Украины оккупировали Крым и Донбасс.

Напомним, что Львов находился в составе Польши в течение двадцати лет – с 1919 по 1939 годы.