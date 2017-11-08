В США скончался астронавт, управлявший командным модулем Apollo 12

Сегодня стало известно, что астронавт Ричард Гордон, который управлял командным модулем во время миссии Apollo 12 в 1969 году, ушел из жизни в США.

Согласно последней информации, мужчине было 88 лет. Как сообщается в среду, 8 ноября, на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Ричард Гордон скончался в минувший понедельник.

Астронавт дважды совершал полеты за пределы нашей планеты и в общей сложности провел там 316 часов. Кроме того, он два раза выходил в открытый космос.