Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о введении Минэкономразвития Украины временных санкций в отношении 18 российских компаний.

В санкционный список включены компании пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования.

Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении 18 российских компаний, которые "могут навредить интересам национальной экономической безопасности" на 40 дней. Депутат заявил, что "трудно комментировать какой-то бред" и представить, что Киев имел ввиду.

"Как это санкции могут быть введены на 40 дней... Всё это настолько несерьёзно", - сказал Чера в интрвью RT. По словам депутатата, деятельность этих компаний выгодна обеим сторонам. "На Украине и так очень сильный кризис, а без России будет ещё хуже", - уверен Чепа.

Он подчеркнул, что "все русофобские действия, направленные против нас, носят какой-то пиар характер и вредят, в большей степени, Украине". "Абсолютно неумные и непродуманные действия", — охаректеризовал депутат введение Киевом новых антироссийских санкцией.