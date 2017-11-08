У француженок появился «отшиватель»

Во Франции заработал особый СМС-канал, с помощью которого женщины могут легко и безопасно избавиться от надоедливого мужчины, приставшего на улице.

Все просто. Если в метро, в ночном клубе или просто на улице к женщине назойливо пристает мужчина и просит телефончик, теперь у нее есть выход. Можно дать обычный французский номер 0644649021, привязанный к специальному каналу. Если настырный парень позвонит туда, ему придет сообщение: «Здравствуйте! Если Вы получили это сообщение, то значит, что Вы некорректно повели себя с женщиной. С Вами она не чувствует себя в безопасности. А ведь это понять несложно: если женщина говорит Вам "нет", не надо настаивать. Научитесь уважать права женщин и их решения. Спасибо». Кстати, этот текст будет отправлен мужчине только через час, чтобы у дамы было время уйти подальше от приставалы.

«Отшивателя» французская предпринимательница и ее помощница подглядели у американцев. Там действует похожая схема. К сожалению, на каждый звонок приходится тратить 16 центов. Поэтому работает сбор добровольных пожертвований.